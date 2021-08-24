Джигурда выложил фото своей жены Анисиной без лифчика

Актер Никита Джигурда опубликовал в социальных сетях откровенные фото своей жены, олимпийской чемпионки в танцах на льду Марины Анисиной.

«В день голубого полнолуния моя Богиня АНИС прислала мне свои фото с французского пляжа, где женщинам разрешено загорать, как и мужчинам, топлес, разрешив их выставить в социальные сети! Я двумя руками за! Многие великие художники и фотографы писали на картинах и фоткали своих женщин обнаженными!» — написал Джигурда в Instagram.

Фигуристка в паре с Гвендалем Пейзера завоевала титул чемпионки мира в 2000 году. В 2002 году они стали олимпийскими чемпионами в танцах на льду.

Джигурда и Анисина поженились в 2008 году, но расстались в 2016 году. В феврале 2021 года они сошлись вновь. У пары есть сын Мик-Анжель Крист и дочь Эва-Влада.