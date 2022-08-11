В России за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения

За последние сутки в России выявлено 25 815 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает портал официальной информации о коронавирусе в России.

Суточная заболеваемость в стране превысила 25 тысяч человек впервые с 25 марта 2022 года.

За последние сутки были госпитализированы 2525 человек, зафиксировано 52 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 14 221 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (7899), Санкт-Петербурге (2940), Московской области (2521), Ленинградской области (596) и Краснодарском крае (580).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 796 472 случая заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 382 954 летальных исхода, выздоровели 18 089 941 человек.