В России обнаружили новый штамм коронавируса «русский дельтакрон»

Американский ученый-генетик Дмитрий Прусс рассказал о выявлении нового варианта коронавируса — гибрида «омикрона» и «дельты».

«Такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус.

Опасен ли недавно открытый «русский дельтакрон», еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид. У исходной «дельты» есть способность поражать легкие, которая ослабла у «омикрона», но как это передастся гибриду? Лучшее, что я бы посоветовал российским медицинским организациям, это усилить отслеживание новых штаммов», — приводит слова Прусса РБК.

10 августа в России впервые с марта выявили более 23 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 770 657 случаев заражения коронавирусом. За весь период зафиксировано 382 902 летальных исхода, выздоровели 18 075 720 человек.