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Сегодня, 12:47

Набутов: «Не вижу ничего такого в смене спортивного гражданства, это же не смена пола»

Комментатор Набутов не видит проблемы в том, что российские спортсмены меняют спортивное гражданство
Иван Торопцев
Корреспондент
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Комментатор Кирилл Набутов рассказал о своем отношении к тому, что некоторые российские спортсмены меняют гражданство на фоне запрета россиянам выступать на международных соревнованиях.

«Ну, меняют спортсмены гражданство. И что? Это же не смена пола. Хотя теперь и пол некоторые меняют... Так или иначе, это личное право человека. У каждого свои обстоятельства и свой взгляд на вещи. Это вообще не должно никого касаться. У человека одна жизнь, он имеет право ей распоряжаться, как хочет, если не нарушает никаких законов.
Считает, что за границей, ему будет лучше — вправе туда уехать. Чем велогонщик Яковлев отличается от того же Головина, который играет во Франции, или бразильца Клаудиньо, выступающего в России? Они поехали выступать туда, где лучше. Им сделали предложение, они поехали», — приводит «РБ Спорт» слова Набутова.

Сегодня, 11 августа стало известно, что российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kirill-nabutov-ne-vizhu-nichego-takogo-v-smene-sportivnogo-grazhdanstva-e-to-zhe-ne-smena-pola/
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