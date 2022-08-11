Набутов: «Не вижу ничего такого в смене спортивного гражданства, это же не смена пола»

Комментатор Кирилл Набутов рассказал о своем отношении к тому, что некоторые российские спортсмены меняют гражданство на фоне запрета россиянам выступать на международных соревнованиях.

«Ну, меняют спортсмены гражданство. И что? Это же не смена пола. Хотя теперь и пол некоторые меняют... Так или иначе, это личное право человека. У каждого свои обстоятельства и свой взгляд на вещи. Это вообще не должно никого касаться. У человека одна жизнь, он имеет право ей распоряжаться, как хочет, если не нарушает никаких законов.

Считает, что за границей, ему будет лучше — вправе туда уехать. Чем велогонщик Яковлев отличается от того же Головина, который играет во Франции, или бразильца Клаудиньо, выступающего в России? Они поехали выступать туда, где лучше. Им сделали предложение, они поехали», — приводит «РБ Спорт» слова Набутова.

Сегодня, 11 августа стало известно, что российский гроссмейстер Григорий Опарин будет выступать за США.