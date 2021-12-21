В России за сутки выявили 25 907 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 25 907 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1027 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 40 219 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Санкт-Петербурге (2075), Москве (1906), Московской области (1811), Красноярском крае (652) и Пермском крае (615).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 267 719 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 299 249 летальных исходов, выздоровели 9 055 199 человек.