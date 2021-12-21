Загитова зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя
13:19
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя, информирует бизнес-справочник Unfall. Это произошло 16 декабря 2021 года.
В качестве видов деятельности предпринимателя указаны: «Деятельность рекламных агентств», «Деятельность в области художественного творчества», «Деятельность учреждений культуры и искусства», «Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения», «Деятельность спортивных объектов» и другие.
Напомним, что 19-летня Загитова не выступает на соревнованиях. На данный момоент она является ведущей шоу «Ледниковый период».
Дополнительная информация:
https://www.unfall.ru/entrepreneur/zagitova-alina-ilnazovna-321774600785040
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