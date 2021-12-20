В России за сутки выявили 27 022 новых случая заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 27 022 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы»

Из них восемь процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1019 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 30 059 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (2630), Санкт-Петербурге (1958), Московской области (1935), Красноярском крае (642) и Пермском крае (619).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 10 241 812 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксировано 298 222 летальных исхода, выздоровели 9 014 980.