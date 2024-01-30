В России наблюдается массовый сбой в работе интернета

Жители России жалуются на глобальный сбой в работе провайдеров и мобильных операторов. Предварительно, сломались «.ru» домены.

Сообщается, что пользователи не могут получить доступ ко многим доменам российского региона, в том числе недоступен «Яндекс», приложения Альфа-Банка, Сбербанка, Тинькофф банка, «Мегафона» и МТС. Сбои в работе интернета видны на сайте Downdetector.

Некоторые источники сообщают, что в зоне RU перестал корректно работать DNSSEC (набор расширений протокола DNS, позволяющих минимизировать атаки, связанные с подменой DNS-адреса при разрешении доменных имен), из-за чего наблюдаются сбои.