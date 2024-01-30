Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться

Работа сайтов и приложений в доменной зоне .ru начала восстанавливаться после сбоя, сообщают пользователи.

Директор по информационным технологиям RU-CENTER Евгений Мартынов сообщил РИА Новости, что сбой в работе DNSSEC мог быть связан с проблемами в проверке цепочки ключей — это процесс, который не допускает подмену адресов на уровне отдельных доменов и всей зоны.

В Роскомнадзоре заявили, что провайдеры и владельцы автономных систем в РФ, использующие резолвинг Национальной системы доменных имен (НСДИ), работают штатно.

По данным сервиса Downradar, сбой в работе интернета в России начался около 19.30 по московскому времени. Больше всего жалоб было из Москвы и Московской области, а также из Петербурга, Свердловской и Новосибирской областей и Татарстана.