В Минцифры назвали причину сбоя в доменной зоне .ru

В Минцифры РФ заявили, что сбой в зоне.RU возник из-за технической проблемы, затронувшей зону.RU, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы», — говорится в сообщении Минцифр в Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Координационного центра доменов .RU/.РФ опубликовала заявление по поводу массового сбоя в работе интернета в России.

DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, позволяющих минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса при разрешении доменных имен. Он направлен на предоставление DNS-клиентам гарантии достоверности и целостности данных.