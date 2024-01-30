Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Live
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Акинфеев. 20-й сезон
Главная
Общество

Сегодня, 21:00

В Минцифры назвали причину сбоя в доменной зоне .ru

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

В Минцифры РФ заявили, что сбой в зоне.RU возник из-за технической проблемы, затронувшей зону.RU, связанной с глобальной инфраструктурой DNSSEC.

«Возникла техническая проблема, затронувшая зону .RU, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Специалисты Технического центра Интернет и МСК-IX работают над ее устранением. В настоящее время для абонентов Национальной системы доменных имен проблема решена. Идут восстановительные работы», — говорится в сообщении Минцифр в Telegram-канале.

Ранее пресс-служба Координационного центра доменов .RU/.РФ опубликовала заявление по поводу массового сбоя в работе интернета в России.

DNSSEC — это набор расширений протокола DNS, позволяющих минимизировать атаки, связанные с подменой IP-адреса при разрешении доменных имен. Он направлен на предоставление DNS-клиентам гарантии достоверности и целостности данных.

Источник: https://t.me/mintsifry/2114
0
Читайте также
Какие титулы теряет и сохранит Камила Валиева после решения CAS
Валиева дисквалифицирована на четыре года и лишена всех медалей
В России появился новый отечественный автобренд XCITE
Отец и дочь сгорели в новом BMW в Калужской области
СМИ узнали о предложении Зеленского уйти Залужному в отставку без должности взамен
Драматурга Гельмана сбила машина в центре Москвы
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Салават Юлаев» вышел в плей-офф, Разин недоволен оператором в Хабаровске
«Оттава» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
«Сельта» — «Жирона»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Мухамадуллин сыграл первый матч за «Сан-Хосе»
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Вильярреал»: видеообзор, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал»: видеообзор матча, 22-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Металлург» и «Торпедо» вышли в плей-офф КХЛ
«Сиэтл» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Кучеров vs Маккиннон, что с Ничушкиным, суперскандал в Канаде
«Калгари» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Координационный центр доменов объяснил сбой в зоне .RU

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости