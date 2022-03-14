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Сегодня, 15:12

Журова: «Всех можно поздравить с отменой масочного режима»

Журова поздравила жителей Москвы с отменой масочного режима
Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» отреагировала на отмену масочного режима в столице с 15 марта указом мэра Москвы Сергея Собянина.

«Если масочный режим отменяется, то станет больше количество болельщиков на трибунах. Они ждали этого, хотели. Надеюсь, они хорошо это воспримут. Всех можно поздравить с отменой масочного режима. Но я бы сохранила культуру, когда кто-то приболел, лучше посидеть дома или надеть маску.

Это время многому нас научило, прежде всего быть бережным к своему здоровью. На соревнованиях были нюансы, когда родители не могли смотреть за выступлением детей, на тренировках не могли присутствовать. Поэтому отмена масочного режима для спортсменов тоже здорово", — сказала Журова «СЭ».

Отмена требования по использованию защитных масок связана с улучшением эпидемиологической ситуации.

Коронавирус
Светлана Журова
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