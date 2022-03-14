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Сегодня, 15:08

В Москве с 15 марта отменяют масочный режим

Сергей Собянин отменил в Москве масочный режим
Анна Горшкова
Корреспондент
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об отмене в столице масочного режима.

«Стабильное улучшение эпидемиологической ситуации позволяет принять долгожданное решение. Со вторника, 15 марта 2022 года, мы отменяем требования по использованию защитных масок», — сказано в указе, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

Помимо этого, Собянин объявил об отмене ковидных ограничений для бизнеса, среди которых установка разделительных перегородок и регулярное измерение температуры тела работников.

3 марта в Москве были отменены QR-коды, которые были необходимы для посещения театров, музеев, спортивных соревнований. Также были сняты ограничения на посещения общепита. Самоизоляция для пожилых людей в Москве стала носить рекомендательный характер.

Источник: https://www.mos.ru/authority/documents/doc/48496220/
Коронавирус
Сергей Собянин
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