Дарья Карпина рассказала, как общается с детьми мужа от первого брака

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья рассказала о взаимоотношениях с дочерьми Валерия от первого брака и его бывшей супругой.

— Какие у тебя отношения со старшими дочерьми Валеры от первого брака — Марией и Валерией?

— Прекрасные. Я их знаю с детства.

— У вас ведь с Марией небольшая разница в возрасте?

— Да, Маше сейчас 25, а мне 33. С Валерией мы в хороших отношениях, но общаемся только при встречах. Она совсем испанка, не очень говорит по-русски, живет в испанской среде. А с Машей переписываемся, созваниваемся — прям подруги.

— А с первой женой Валерия — Светланой — общаешься?

— Нет. Ни я, ни Валера.