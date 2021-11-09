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Собянин рассказал, когда будут приниматься решения о необходимости дальнейшего ужесточения карантина в Москве

15:34
Сергей Собянин. Фото kremlin.ru
Сергей Собянин. Фото kremlin.ru
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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда будут приниматься решения о необходимости ужесточения карантина в Москве.

«Будем смотреть за дальнейшим развитием ковидной ситуации. Эта неделя для нас, считаю, будет принципиальной. Посмотрим в конце недели, какими будут показатели, и уже на основании анализа будем принимать решение по дальнейшим мерам. Надеюсь, что ситуация будет более-менее стабильная», — приводит слова Собянина ТАСС.

Ранее был подписан указ о введении нерабочих дней по всей стране с 30 октября по 7 ноября для снижения нагрузки на систему здравоохранения. В этот период в Москве не проводились массовые развлекательные мероприятия. Также были закрыты кинотеатры, цирки и зоопарки.

9 ноября в России зафиксировали 39 160 новых случаев заражения в 85 регионах.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/obschestvo/12872279

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Екатерина Савостина все материалы автора

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