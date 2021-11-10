В России за сутки зафиксировали 38 058 случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 38 058 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 8,4 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 239 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 34 565 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (3927), Санкт-Петербурге (2942), Московской области (2649), Самарской области (1785) и Республике Крым (811).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 911 713 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 250 454 летальных исхода, выздоровел 7 654 161 человек.