Генподрядчика систем безопасности на «Газпром Арене» объявили в розыск

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве при строительстве «Газпром Арены» единственного учредителя ООО «Группа компаний «Охрана» Алексея Кобыщу. Как уточнил источник в правоохранительных органах, СК в ближайшее время попросит суд избрать бизнесмену заочный арест.

«По делу о мошенничестве в особо крупном размере объявлен в международный розыск генподрядчик систем безопасности на «Газпром Арене» — единственный учредитель ООО «Группа компаний «Охрана» Кобыща Алексей Юрьевич. Следствие потребует для него заочного ареста в одном из московских судов в ближайшее время», — цитирует ТАСС источника в правоохранительных органах.

По данным СПАРК, выручка компании Кобыща в прошлом году составила 1,3 млрд рублей. Группа компаний создает комплексы инженерно-технических средств охраны (КИТСО) и средств антитеррористической защиты.

В пресс-службе Басманного суда Москвы подтвердили ТАСС информацию о розыске Кобыща и уточнили, что бенефициару крупнейшего генподрядчика предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. «Судебное заседание по избранию заочной меры пресечения в виде заключения под стражу назначено на 15:00 мск», — сказала пресс-секретарь районного суда Кристина Булыгина.