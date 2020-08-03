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Протасовицкий остался недоволен решением Мосгорсуда по Кокорину

17:58
Александр Протасовицкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Протасовицкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Александр Протасовицкий, друг форварда «Спартака» Александра Кокорина, который также является одним из фигурантов дела о серии конфликтов в центре Москвы, прокомментировал «СЭ» решение Мосгорсуда.

— Неприятно, что суд принял такое решение по Саше (Кокорину), — заявил Протасовицкий в интервью «СЭ». — Да, и по нам нет полного удовлетворения. Если у Саши вообще без изменений, то нам сняли только статью «хулиганство», но судимость осталось у всех. (Севастиан Терлецкий)

В октябре 2018 года Александр Кокорин вместе братом Кириллом, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 года Александра и Кирилла Кокориных за хулиганство и нанесение побоев приговорили к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева и Протасовицкого — к 1 году и 5 месяцам.

19 сентября 2019 года братья Кокорины и Мамаев вышли из заключения по УДО.

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

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