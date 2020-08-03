Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Они были оправданы по статье «Хулиганство». Ранее они отбыли тюремный срок.

Дело было отправлено на новое рассмотрение в первую инстанцию. Суд оставил в силе прежний срок Кокорина в колонии, а приговор Мамаева заменен на исправительные работы сроком на один год. При этом теперь Мамаев может рассчитывать на компенсацию морального ущерба.

Кокорин в период отбытия срок был игроком «Зенита». Сейчас нападающий является футболистом «Спартака», а до этого играл в аренде в «Сочи». Мамаев был полузащитником «Краснодара». После выхода из тюрьмы он перешел в «Ростов».