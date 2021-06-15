Лев Лещенко поддержал Бузову после эфира с Губерниевым

Народный артист Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на поведение певицы Ольги Бузовой в студии «Матч ТВ».

«Губерниев — откровенный человек. У меня другие ориентиры в жизни. Другие персоны, с которыми я общаюсь и уважаю. Зачем мне говорить об Ольге Бузовой? Она способная девочка. Негатива я к ней не испытываю», — сказал Лещенко «СЭ».

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.