Лидер «Коррозии металла»: «Бузова стала социально опасной! Я говорил ей не курить траву, но не слушается»

Музыкант, лидер трэш-метал группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий в разговоре с «СЭ» прокомментировал скандал между певицей Ольгой Бузовой и комментатором Дмитрием Губерниевым в эфире «Матч ТВ».

«Бузова стала социально опасной! Я ей говорил об этом на протяжении последних 5 месяцев. Мало кто знает, что мы с ней подписали контракт на солидную сумму денег на участие в первом российском рок-триллере «Дискотека колхозный панк», который выйдет в ближайшее время. Это будет забойный фильм ужасов о российском роке, что за 35 лет у нас еще не снимали. Работая в шоу-бизнесе, тебе зачастую приходится заниматься не творчеством, а выполнять роль психиатра.

Продюсер или руководитель группы — заложник всех этих артистов. Один нажрется в шапито, начинает до кого-нибудь домогаться, целыми днями какую-то фигню говорит, хочет сброситься с моста или застрелиться. У второго еще какая-нибудь фигня, у третьего другая. А мне нужно собрать всех на площадке, чтобы они как роботы четко исполнили свои инструкции и отыграли свою роль. За это я плачу деньги. Но получается, что я работаю их психиатром, потому что приходится с каждым разбираться методом кнута и пряника", — сказал Троицкий «СЭ».

Также музыкант оценил поведение Бузовой в эфире.

«Я ей говорил: «Не надо надевать мудацкие прикиды в горошек, потому что они дико отвратительно смотрятся на камерах». Плюс я ей запрещал курить траву из закладок. У нас есть люди из таджикской мафии, у которых есть настоящая чуйская трава. Я просил Бузову не возиться с ними! Но она из закладок какую-то фигню курит, которую ни один здравомыслящий человек не станет употреблять. Там кайфа никакого нет, просто человек ходит в одурманивающем состоянии. Мы с ней недавно поехали на премьеру фильма Гарика Сукачева, она сразу же зафигачила косяк и коньяк. Ехали на машине нашего знакомого олигарха, Оля ничего не ела, только накурилась и выпила. Что касается ее слов в эфире, то она накануне Евро должна была подучить футбольную историю. А в итоге опять накурилась и на вчерашнем эфире говорила все невпопад. Еще и начала истерику! Потому и говорю, что она стала социально опасной. Это результат ее курения и употребления коньяка. Она иногда на эфирах такое выдает, что хочется со стыда провалиться. К сожалению, она не слушается меня, в итоге продолжается этот коньяк по утрам и закладки по ночам», — добавил Троицкий.

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.