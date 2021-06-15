Бузова до сих пор не видела извинений Губерниева после скандала

Антон Богославский, который является пиар-директором российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой, рассказал «СЭ», видела ли артистка извинения Дмитрия Губерниева после скандала.

«Мы не видели объеснений. Также не видели извинений», — сказал Богославский «СЭ».

14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.