Бузова до сих пор не видела извинений Губерниева после скандала
13:12
Антон Богославский, который является пиар-директором российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой, рассказал «СЭ», видела ли артистка извинения Дмитрия Губерниева после скандала.
«Мы не видели объеснений. Также не видели извинений», — сказал Богославский «СЭ».
14 июня во время программы Губерниев спросил у Бузовой: «Вы перестали пить коньяк по утрам?» Это вызвало бурную реакцию у певицы и довело ее до слез. Девушка обвинила Губерниева в хамстве и назвала его «дном», отметив, что он «не мужик». Позже Губерниев в своем Telegram-канале принес извинения Бузовой и отметил, что не ставил перед собой цель обидеть исполнительницу.
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