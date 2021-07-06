Главное о коронавирусе в России и мире на 6 июля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Зафиксировано 737 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 411 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5498), Московской области (2536), Санкт-Петербурге (1869), Нижегородской области (454) и Воронежской области (370).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 139 316 летальных исходов, выздоровели 5 101 852 человека.

— Власти Германии с 7 июля ослабят связанные с COVID-19 ограничения для прибывающих из России и еще из ряда стран, сообщается на сайте Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и отслеживает эпидемиологическую ситуацию в стране и мире.

Ранее власти ФРГ внесли РФ в список регионов распространения нового варианта коронавируса на фоне высокий доли «индийского» штамма среди выявляемых в России случаев ковида.

— Австрия с 8 июля вносит Россию в красный список, относя ее к странам с распространением новых вариантов коронавируса и тем самым вновь ограничивая въезд для россиян, свидетельствует опубликованное в понедельник постановление австрийского Минздрава.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 6 июля, общее число зараженных коронавирусом в мире — 184 945 974.

Первое место по числу зараженных занимают США — 34 598 361 человек. Далее идут Индия (30 619 932) и Бразилия (18 792 511).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 621 335. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (525 229) и Индия (403 310).

— Власти Индонезии отказались от планов открытия Бали для иностранных туристов. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитан сообщил, что это связано со стремительным распространением штамма коронавируса «дельта».

— Премьер-министр Франции Жан Кастекс начал в парламенте консультации о возможности введения в стране обязательной вакцинации от коронавируса. По мнению французских властей, это важно в связи с ростом числа заражений новым дельта-штаммом.

— Евросоюзу необходимо готовиться к потенциальной четвертой волне коронавируса и по возможности предотвратить ее, сказал премьер Словении, председательствующий в Совете стран ЕС, Янез Янша.

— Британский премьер-министр Борис Джонсон подтвердил планы по отмене ограничений по COVID-19 в Англии после 19 июля.