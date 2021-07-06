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В Госдуме назвали преступлением возможную неявку сборной Украины на ЧМ по пляжному футболу в Москве

14:51
Дмитрий Свищев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Дмитрий Свищев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал «СЭ» возможный запрет сборной Украины по пляжному футболу участвовать в чемпионате мира-2021 в Москве. Ранее об этом сообщала Tribuna.

«Полное безобразие! Наказали своих ребят, которые всю жизнь готовились к этому чемпионату мира. Это ключевое событие во всех видах спорта. Наказали тренеров, родителей, игроков, болельщиков. Такое действие можно назвать преступлением не только перед своей страной, но и перед спортом. Политиканты вмешиваются в спорт и творят полный бред. Думаю, что ребята сами в шоке. Ситуация беспредельная», — сказал Свищев «СЭ».

На прошлой неделе украинская сборная заняла второе место на европейском отборе к чемпионату мира в Португалии и стала одной из четырех команд от Европы, которые получили право сыграть на ЧМ.

В чемпионате мира-2021 примут участие 16 команд. Турнир пройдет с 19-го по 29 августа. Жеребьевка финальной стадии должна состояться 8 июля в Цюрихе.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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