В России за сутки выявлено 23 378 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 737 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 411 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5498), Московской области (2536), Санкт-Петербурге (1869), Нижегородской области (454) и Воронежской области (370).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 139 316 летальных исходов, выздоровели 5 101 852 человека.