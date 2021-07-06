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В России за сутки выявлено 23 378 новых случаев коронавируса

11:04
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
Эпидемия коронавируса в России. Фото Reuters
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За последние сутки в России выявлено 23 378 новых случаев коронавируса в 85 регионах, информирует Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 12,1 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 737 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 411 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (5498), Московской области (2536), Санкт-Петербурге (1869), Нижегородской области (454) и Воронежской области (370).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 658 672 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 139 316 летальных исходов, выздоровели 5 101 852 человека.

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Иван Шитик все материалы автора

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