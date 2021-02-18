Главное о коронавирусе в России и мире на 18 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на четверг, 18 февраля, за последние сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 730 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 950), Санкт-Петербурге (1 094), Московской области (577), Нижегородской области (417) и Воронежской области (345).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 125 598 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 926 летальных исходов, выздоровели 3 661 312 человек.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 18 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 110 472 198 .

Первое место по числу зараженных занимают США — 28 453 526 человека. Далее идут Индия (10 950 201) и Бразилия (9 979 276).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 502 544. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (242 248) и Мексика (177 061).

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