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В России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса

11:30
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на четверг, 18 февраля, за последние сутки в России выявлено 13 447 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 480 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 730 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 950), Санкт-Петербурге (1 094), Московской области (577), Нижегородской области (417) и Воронежской области (345).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 125 598 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 81 926 летальных исходов, выздоровели 3 661 312 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2493

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