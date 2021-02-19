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В России выявлено 13 433 новых случая коронавируса

11:01
Коронавирус в России. Фото Reuters
Коронавирус в России. Фото Reuters
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По состоянию на пятницу, 19 февраля, за последние сутки в России выявлено 13 433 новых случая коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 10,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 470 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 18 637 человек.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 972), Санкт-Петербурге (1 087), Московской области (687), Нижегородской области (341) и Воронежской области (320).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 4 139 031 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 82 396 летальных исходов, выздоровели 3 679 949 человек.

Дополнительная информация:

https://t.me/COVID2019_official/2498

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