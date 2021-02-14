Главное о коронавирусе в России и мире на 14 февраля: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

По состоянию на воскресенье, 14 февраля, за последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 430 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 194 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 559), Санкт-Петербурге (1 099), Московской области (828), Нижегородской области (434) и Воронежской области (354).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 071 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 126 летальных исходов, выздоровел 3 593 101 человек.

— В Москве впервые с 1 ноября зафиксировано менее 60 смертей от коронавируса за сутки. Количество летальных исходов, зарегистрированных за предыдущий день в столице — 58.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers, на день 14 февраля общее число зараженных коронавирусом в мире — 109 129 405.

Первое место по числу зараженных занимают США — 28 196 964 человека. Далее идут Индия (10 904 940) и Бразилия (9 811 255).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 496 063. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (238 647) и Мексика (173 771).

— Власти Португалии продлили режим чрезвычайного положения в стране из-за пандемии до 1 марта.