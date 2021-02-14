Форвард «Спартака» Соболев пожертвовал деньги на протез для девочки

Нападающий «Спартака» Александр Соболев пожертвовал средства на приобретение протеза предплечья для Ксении Стебуновой, семилетней девочки из Алтайского края. 23-летний российский футболист родом из Барнаула.

«Ксюша Стебунова, привет! Я узнал, что ты моя землячка и решил поддержать тебя — подарить тебе протез. Пусть с новым протезом начнется новая жизнь, полная счастливых моментов. Я жду тебя на нашем домашнем стадионе. Надеюсь, мы с тобой скоро увидимся и пообщаемся», — сказал Соболев на видео Twitter благотворительного фонда «Спартак — детям».

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне в 13 матчах он забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.