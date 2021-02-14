В России за сутки выявили 14 185 новых случаев коронавируса

По состоянию на воскресенье, 14 февраля, за последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 11,2 процента не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 430 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 194 человека.

Наибольший прирост зараженных — в Москве (1 559), Санкт-Петербурге (1 099), Московской области (828), Нижегородской области (434) и Воронежской области (354).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 071 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 126 летальных исходов, выздоровел 3 593 101 человек.