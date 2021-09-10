Главное о коронавирусе в России и мире на 10 сентября: статистика и факты

В России и мире продолжает распространяться коронавирусная инфекция.

Коронавирус в России

За последние сутки в России выявлен 18 341 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 789 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 17 121 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1566), Санкт-Петербурге (1504), Московской области (585), Свердловской области (509) и Ростовской области (473).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 102 625 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 191 165 летальных исходов, выздоровели 6 357 272 человека.

— Все ограничения, наложенные на режим авиасообщения между Россией и Белоруссией из-за пандемии коронавируса, будут отменены 21 сентября.

— В Ленинградской области отказались от требования об обязательной вакцинации 80 сотрудников предприятий.

Коронавирус в мире

По данным Worldometers на 10 сентября, общее число зараженных коронавирусом в мире — 224 117 770.

Первое место по числу зараженных занимают США — 41 561 156 человек. Далее идут Индия (33 163 004) и Бразилия (20 958 899).

По количеству смертельных случаев также лидируют США — 674 547. В тройку самых неблагоприятных регионов входят Бразилия (585 205) и Индия (442 046).

— В Японии продлили режим чрезвычайного положения в Токио и еще в 18 префектурах страны до конца сентября.

— Министерство здравоохранения Великобритании рассмотрит возможность ввести обязательную вакцинацию для медицинских и социальных работников.