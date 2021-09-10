В России за сутки выявили 18 341 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлен 18 341 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Из них 7 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 789 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 17 121 человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Москве (1566), Санкт-Петербурге (1504), Московской области (585), Свердловской области (509) и Ростовской области (473).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 102 625 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 191 165 летальных исходов, выздоровели 6 357 272 человека.