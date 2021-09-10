Путин: «Решения CAS по российскому спорту были политически окрашены, но их нужно выполнять»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения CAS в отношении российских спортсменов были политическими, но, несмотря на это, их необходимо выполнять.

«Очевидна политическая окраска решений, которые международный спортивный арбитражный суд принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять», — сказал Путин на открытии заседания совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес вердикт по делу ВАДА против РУСАДА, одним из основных параметров которого стал запрет российским спортсменам на ближайшие две Олимпиады использовать любую национальную символику. Под санкции попали флаг страны, гимн и само название «сборная России».