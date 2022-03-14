Азмун вызван в Санкт-Петербург по делу о признании отцовства

Адвокат Андрей Дмитриев рассказал «СЭ» о ходе судебного процесса о признании нападающего «Байера» Сердара Азмуна отцом жительницы Казани по имени Алия.

— Мы уже заявляли ходатайство о проведении экспертизы. Сегодня судья уже удовлетворил данное ходатайство и назначил судебную молекулярно-генетическую экспертизу, на которую должны будут явиться обе стороны.

Что касается даты, то это примерно с сегодняшнего дня должно пройти примерно 15 суток. Если не будет жалоб со стороны ответчика, то тогда дело отправляется в экспертизу и эксперт уже вызывает на какую-то дату обе стороны. Так как у Сердара есть юрист, то через него будут связываться и говорить дату, чтобы Азмун прилетел в Санкт-Петербург, — сказал Дмитриев «СЭ».

Жительница Казани требует признать Азмуна отцом своего ребенка, а также назначить в ее пользу алименты в размере 25 процентов от зарплаты нападающего. 26-летний иранец провел в казанском «Рубине» 4 года (2013-2015, 2017-2019).