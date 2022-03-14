Дарья Карпина объяснила, почему ездит на машине не бизнес-класса

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Дарьи Карпиной, жены главного тренера сборной России по футболу и ФК «Ростов» Валерия Карпина. Дарья объяснила, почему ей не нужен автомобиль премиум-класса.

— У меня Kia K5, для меня — шикарная машина. На самом деле ей год. И, естественно, напишут, что жена Карпина показала в Instagram шикарный подарок от мужа, а там Kia K5. Я залезла в комментарии. Это единственная заметка, где пользователи отзывались о нас хорошо, — говорит Карпина. — Народ почему-то этим измеряет. Раз у нас «сраная» Kia, как они пишут, то мы хорошие люди. Но это же странно.

А на самом деле я абсолютно спокойно отношусь к авто и честно считаю, что не нужно переплачивать. Понятно, машина должна быть надежной, удобной. Я не хочу ездить на супердорогой спортивной тачке и на каждого «лежачего полицейского» забираться с толкача. Или ездить и трястись за то, что у меня что-то где-то случится, потому что этот аппарат стоит десять миллионов. Я это расцениваю в первую очередь как средство передвижения. Вожу детей, картошку из магазина и в пробке стою — автомобиль для этого нужен. Мы в принципе не очень про понты, поэтому у нас вид транспорта соответствующий.

— А когда Валерий изменился? Потому что раньше, как мне кажется, был очень «про понты». Заходил на стадион в Dolce & Gabbana, сразу видно, что жиголо. И вдруг он переходит в «Ростов» и становится своим мужиком, свойским парнем. Что произошло?

— В принципе, «про понты» присутствовало только в одежде. Никаких дорогих тачек не было и тогда.