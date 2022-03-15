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Сегодня, 11:30

Адвокат предполагаемой матери дочери Азмуна рассказал об общении с футболистом после перехода в «Байер»

Данил Алешин
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сердар Азмун.
Фото ФК «Байер»

Адвокат Андрей Дмитриев, ведущий дело о признании отцовства нападающего «Байера» Сердара Азмуна, рассказал «СЭ» об общении футболиста с его бывшей девушкой Алией после отъезда в Германию.

— Общение с Сердаром после его отъезда упростилось, потому что его представляет профессиональный юрист, который ходит в суд и имеет все документы. Любые сведения теперь можно передавать через него. Сам Сердар на связь не выходит.

Возвращаясь к экспертизе, неизвестна ситуация с полетами, но в Россию можно прилететь через другие страны. В том числе и через Иран или Турцию.

Ранее девушка из Казани по имени Алия подала иск к 26-летнему иранцу с целью установления отцовства и взыскания с него алиментов. Пара познакомилась в 2018 году, когда Азмун выступал за «Рубин».

В интервью «СЭ» бывшая девушка Азмуна объяснила, почему решила подать в суд на футболиста.

Сердар Азмун
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