Девушка Неймара озвучила условия, при которых игрок может ей изменять

Девушка Неймара — Бруна Бьянкарди — озвучила условия для измен игрока. Как сообщает Daily Mail со ссылкой на Em Off, форвард «ПСЖ» должен быть осторожен во время отношений с другими девушками.

Уточняется, что игрок должен использовать презервативы, ему также запрещено целовать партнерш в губы.

По данным издания, Неймар может флиртовать и заниматься сексом с другими женщинами, несмотря на отношения с Бьянкарди.

Пара недавно подтвердила, что они ждут ребенка, который станет для Неймара вторым.