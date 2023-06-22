Маск и Цукерберг договорились о бое: «Назови место»

Предприниматели Илон Маск и Марк Цукерберг договорились о проведении поединка.

С предложением выступил владелец Twitter, после того как появились новости о том, что Meta (компания признана экстремистской в России. — Прим. «СЭ») собирается составить конкуренцию по созданию текстовой соцсети.

«Я согласен подраться в клетке, если он готов к этому», — написал в соцсетях Маск.

«Назови место», — ответил Цукерберг.

После этого 51-летний Маск предложил 39-летнему Цукербергу встретиться в одном из октагонов Лас-Вегаса.

Ранее Цукерберг завоевал золотую медаль на турнире по джиу-джитсу.