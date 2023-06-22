Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Рейтинг букмекеров
Игры
Зарплаты КХЛ
Игры
Главная
Общество

Сегодня, 13:00

Маск и Цукерберг договорились о бое: «Назови место»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Предприниматели Илон Маск и Марк Цукерберг.
Предприниматели Илон Маск и Марк Цукерберг.
Фото Global Look Press

Предприниматели Илон Маск и Марк Цукерберг договорились о проведении поединка.

С предложением выступил владелец Twitter, после того как появились новости о том, что Meta (компания признана экстремистской в России. — Прим. «СЭ») собирается составить конкуренцию по созданию текстовой соцсети.

«Я согласен подраться в клетке, если он готов к этому», — написал в соцсетях Маск.

«Назови место», — ответил Цукерберг.

После этого 51-летний Маск предложил 39-летнему Цукербергу встретиться в одном из октагонов Лас-Вегаса.

Ранее Цукерберг завоевал золотую медаль на турнире по джиу-джитсу.

3
1
Читайте также
Призерку чемпионата мира лишают гражданства Литвы. За участие в российских шоу
Британские пловчихи требуют вернуть им медали спустя 40 лет. Их обманула сборная ГДР?
Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили опорные пункты и технику ВСУ
Антонов возложил ответственность на США за затягивание конфликта на Украине
Сирия и Турция согласились с концепцией РФ по нормализации отношений
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
Молдавия — Польша: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Исландия — Португалия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Эстония — Бельгия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Англия — Северная Македония: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Франция — Греция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Армения — Латвия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Хорватия — Испания: видеообзор матча, финал Лиги наций
Нидерланды — Италия: видеообзор, матч за 3-е место Лиги наций
Бельгия — Австрия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Португалия — Босния: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Норвегия — Шотландия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Билялетдинов остается в «Ак Барсе»
Уэльс — Армения: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Гибралтар — Франция: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Мальта — Англия: видеообзор матча, отбор Евро-2024
Испания — Италия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
Федотов все-таки уедет в НХЛ?
Нидерланды — Хорватия: видеообзор матча, полуфинал Лиги наций
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
«Флорида» — «Вегас»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Вернулся из Канады за большой зарплатой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Девушка Неймара озвучила условия, при которых игрок может ей изменять
Новости
RSS RSS
Все новости