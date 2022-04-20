Журова назвала русофобией давление на российского футболиста, проигнорировавшего акцию в поддержку Украины

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение российского футболиста «Словацко» Владислава Левина бойкотировать акцию в поддержку Украины перед матчем 29-го тура чемпионата Чехии против пражской «Спарты» (1:3).

«Если иностранные СМИ сейчас раскрутят эту историю, то может быть неприятная реакция в плоть до того, что его отправят домой. Да, поддержка акций — добровольное дело. Но вспомните, как мы подвергались критике, когда не вставали на колено. В наш адрес летели обвинения, хотя это было добровольное дело. Сейчас, к сожалению, то же самое. Даже если реакция будет нейтральной, то человека будут осуждать. Люди поддаются русофобским настроениям. Если Левин хороший игрок, то его могут взять в российские команды в случае, если его депортируют из страны. Сейчас есть востребованность в игроках, которые возвращаются. Спортсменов надо поддержать», — сказала Журова «СЭ».

Левин — воспитанник московского «Динамо», в 2017 году он перешел в болеславскую «Младу». Также в Чехии он выступал за «Высочину» и «Богемианс 1905». 27-летний футболист подписал контракт с «Словацко» в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 голевых передачи в 30 матчах.