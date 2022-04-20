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Сегодня, 17:31

В Госдуме поддержали российского футболиста, который демонстративно проигнорировал акцию в поддержку Украины

В Госдуме отреагировали на отказ российского футболиста участвовать в акции в поддержку Украины
Артем Бухаев
Корреспондент
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поддержал российского футболиста чешского «Словацко» Владислава Левина, который демонстративно проигнорировал акцию в поддержку Украины перед матчем 29-го тура чемпионата Чехии против пражской «Спарты» (1:3).

«К сожалению, в спорте появляются политические движения. Раньше была поддержка BLM. Были осуждения и за отказ вставать на колено. Однако при всех этих лозунгах никогда не требовали увольнения, исключения из структуры или выдворения из страны. Совершенно беспочвенное давление на нашего спортсмена и руководство клуба. Левина однозначно надо поддержать, он выражает свою позицию. За это его руководство должно охранять и поддерживать. Левин приехал играть в футбол, а не политикой заниматься. Мы должны оказать поддержку! В случае постоянного давления Левин должен обратиться в местные правоохранительные органы и за помощью в посольство», — сказал Свищев «СЭ».

Левин — воспитанник московского «Динамо», в 2017 году он перешел в болеславскую «Младу». Также в Чехии он выступал за «Высочину» и «Богемианс 1905». 27-летний футболист подписал контракт с «Словацко» в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 голевые передачи в 30 матчах.

Дмитрий Свищев
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