Депутат Госдумы РФ, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала решение российского футболиста «Словацко» Владислава Левина бойкотировать акцию в поддержку Украины перед матчем 29-го тура чемпионата Чехии против пражской «Спарты» (1:3).

«Молодец! Честь ему и хвала. Мне его позиция понятна. Уважаю! Конечно, он понимает, чем он дальше будет расплачиваться... Такие вещи мимо не проходят. Но Левин — молодец», — сказала Роднина «СЭ».

Левин — воспитанник московского «Динамо», в 2017 году он перешел в болеславскую «Младу». Также в Чехии он выступал за «Высочину» и «Богемианс 1905». 27-летний футболист подписал контракт с «Словацко» в феврале 2022 года.