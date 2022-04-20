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Российский футболист проигнорировал акцию в поддержку Украины перед стартом матча в Чехии

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владислав Левин (в белом, №8) проигнорировал акцию в поддержку Украины перед матчем в чемпионате Чехии.
Фото Sport.cz

Российский футболист Владислав Левин, выступающий за чешский «Словацко», проигнорировал акцию в поддержку Украины перед матчем 29-го тура чемпионата Чехии против пражской «Спарты» (1:3).

Перед началом игры все футболисты выстроились в центре поля и вместе с болельщиками устроили аплодисменты в поддержку украинцев. Левин отказался присоединяться к акции и скрестил руки за спиной.

В матче против «Спарты» Левин провел на поле 59 минут и не отличился результативными действиями.

Левин — воспитанник московского «Динамо», в 2017 году он перешел в болеславскую «Младу». Также в Чехии он выступал за «Высочину» и «Богемианс 1905». 27-летний футболист подписал контракт с «Словацко» в феврале 2022 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 голевых передачи в 30 матчах.

Владислав Левин
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