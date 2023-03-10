Бандерас объяснил почему профессия комика перестала быть связана с искусством

Резидент Comedy Club Антон Иванов, известный под псевдонимом «Бандерас», в интервью «СЭ» рассказал о том, что в России сейчас очень много стендаперов.

— Как ты называешь свою профессию сейчас? Комик, комедиант, смехач, смехотворец.

— Смехач? Я не знаю такого слова. Это какая-то птица?

— «Смехач» — это был легендарный сатирический журнал в СССР. Великий Юрий Никулин очень часто использовал это слово.

— Во-первых, у нас в Comedy Club есть четкое определение — резидент, берущее свои корни из США. У меня была пара случаев, когда я представлялся резидентом. Все сразу думали, что я какой-то шпион. Была ведь целая франшиза: «Ошибка резидента», «Судьба резидента». Комиком я бы назвал человека, который выступает в стендапе. Например, Аркадий Райкин.

— А Константин?

— Больше актер, театрал. Хазанов — комик для меня.

— Кто тогда сатирик?

— Это вообще исконно русская профессия. Михаил Жванецкий, Михаил Задорнов.

— А клоун кто?

— Это целое искусство! Если возвращаться к вопросу, то я, скорее всего, юморист. Артист — вряд ли, актер — ну тоже вроде нет. Мы — юмористическое шоу, хотя у нас есть комичные люди. Возьмем того же Харламова. Он может ничего не говорить, но уже смешно.

— Юмор — это искусство, ремесло или профессия?

— Хороший вопрос. Начиная с Утесова, далее Райкин, Карцев, просто феноменальный Карцев...

— С Ильченко или без?

— С Ильченко мне больше нравится. Отсюда и пошла моя любовь к этому жанру. Я никогда не выступаю один, мне как бы скучно. Конфликт появляется тогда, когда есть контраст: хороший — плохой, веселый — грустный, злой — добрый. Конфликт — это и есть единица любого текста. Например, у нас. Есть смешная идея, мы ее прописываем, но если она без конфликта, то ее сложно прописать, это будет набор шуток. Между теми же Ильченко и Карцевым не было конфликта — там один другому просто помогал, поддакивал. Порой было много абсурда. Это меня очень веселило.

— Лучший номер в истории советского/российского юмора?

— Не могу сказать, потому что в детстве я смотрел все «Аншлаги» и «Смехопанорамы», знал Измайлова, Арлазорова, Петросяна. Но номера я не запоминал. Раньше это было искусством: комиков было мало, их все знали, их все хотели видеть, они были звездами всесоюзного масштаба. Сейчас же юмора стало очень много: ТНТ, СТС, Первый — на всех каналах полно юмора. Каждый второй сейчас стендапер, поэтому это и перестало быть искусством, а стало ремеслом. Не знаю, сколько зарабатывали звезды в советское время, но сейчас можно получать вполне приличные деньги.

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