«В Европе для меня нет «Зенита», «Спартака» или ЦСКА. Есть российский клуб и всё!» Звезда Comedy Club — о фанатских драках и любви к американскому спорту

Большой разговор с Бандерасом.

Антон Иванов — резидент Comedy Club с псевдонимом Бандерас, в прошлом участник «Убойной лиги» на ТНТ, выступал в дуэте «Быдло» с Алексеем Смирновым, а также в трио «Иванов, Смирнов, Соболев». Кроме того, Антон — большой фанат спорта и «СЭ», номера которого собирал все детство. В интервью Бандерас рассказал много интересных историй: драка с фанатами «Спартака», необычный выбор любимой команды в бейсболе, создание номера «Я — третий вратарь сборной»... А также назвал виды спорта, которые идеально подошли бы для звезд Comedy.

Финал «Ливерпуль» — «Милан» смотрел на маленьком телевизоре у вахтерши

— Ты начинал играть в футбол. Что помешало продолжить заниматься этим видом спорта?

— Мне было 14 или 15 лет, я играл в дворовой команде и в городской, там разница не так сильно ощущалась. Тренер нашей команды предупредил, что на следующей неделе придет его друг — тренер из академии «Зенит» — и будет просматривать игроков. Наш тренер назвал меня и еще двоих парней и сказал, что мы «на карандаше». На одной из следующих тренировок этот скаут позвал свою команду, чтобы мы сыграли товарищеский матч. Это была весна с традиционными дождем и слякотью В одной из атак мне влетели прямой ногой в колено. В итоге что-то было с мениском, продолжать играть я не мог. Это сейчас, когда у меня оба мениска порваны, легко говорить, а для 15-летнего подростка это был настоящий шок!

Где-то год я не играл, об этом и не было речи. Мне предлагали сделать операцию, но тогда бы мне вообще некоторое время нельзя было бы ходить. А у меня школа, как можно не ходить? Полгода я так прохромал, пока не стал более-менее нормально ходить. Как-то в троллейбусе я встретил бывшего партнера по команде и спросил, как там дела у коллектива и у тренера. «Тренер уже ушел, команда «закончилась», — сказал экс-партнер неутешительным тоном. «Опа, — подумал я про себя. — Команда пропала, в «Зенит» не попал, еще и колено «сломалось». Поэтому о возможности заиграть на серьезном уровне я забыл.

— Кто был ориентиром для тебя на футбольном поле?

— Уже тогда я болел за «Ливерпуль», мне очень нравился Робби Фаулер. Также нравился Майкл Оуэн. Иан Раш доигрывал как раз. Еще мне очень нравился Деннис Бергкамп.

— Он же в «Ливерпуле» не играл.

— Именно. Но мне очень импонировал его стиль. Наверное, он и был ориентиром, хотя по позиции я был вингером. Из представителей этого амплуа мне нравился Марк Овермарс.

— Откуда взялась любовь к «Ливерпулю»? Для Санкт-Петербурга далеко не самый тривиальный вариант.

— В те времена не было интернета, получить информацию было очень трудно.

— Как насчет «Спорт-Экспресса»?

— Я покупал его раз в неделю в понедельник. Это был выпуск на 16 полосах, охватывающий все события выходных.

— А как же традиционные петербургские газеты — «Спорт уик-энд», «Пенальти», «Санкт-Петербургские ведомости»?

— «Спорт уик-энд» отлично помню, а вот другие — не очень. Мой дедушка очень любит «СУЭ», ну и я читал его взахлеб. Одно дело читать, другое дело — смотреть. Единственным источником спортивных новостей была программа «Время». Мои родители или родственники знали, что на выпуск спортивных новостей в конце программы меня надо обязательно звать. В то время, не знаю почему, там часто показывали «Ливерпуль».

— Насколько я помню, они тогда ничего не выигрывали.

— А это неважно. Помню даже, как «Ливерпуль» играл с «Куинз Парк Рейнджерс», где «обручи» забили нереальный гол. С тех пор «Ливерпуль» осел в моем футбольном сознании.

— И, конечно же, «чудо в Стамбуле» — лучший матч в истории футбола?

— Ну по факту так и есть. Отчетливо помню ту ночь, так как это была моя смена, когда я работал в МЧС. В нашем отделении не было телевизора, зато маленький был у вахтерши, которая принимала звонки. Я к ней подошел и говорю: «Сегодня ночью будет футбол. Можно мы с напарником очень-очень тихо посмотрим?»

У этой прекрасной женщины не было кровати, она спала на трех стульях, а мы с приятелем смотрели этот матч стоя перед экраном, чтобы свет на нее не падал и не мешал ей спать. После первого тайма напарник мне предложил уйти спать, так как все было уже решено, по его мнению. Он ушел, а я остался смотреть. Когда «Ливерпуль» отыгрывался и в итоге победил, то я орал внутренне и бесшумно. Я понимал, что в пяти метрах от меня спит женщина, благодаря которой этот матч я посмотрел. Это было феноменальное событие!

— А если бы был какой-то ночной вызов, то ты, получается, никак не смог бы посмотреть?

— Конечно, но мы работали на таком объекте, где вызовы были в основном днем. Ночью надо было отдыхать, а я вот решил посмотреть футбол.

— Сделаю предположение, что ты запомнил чемпионат Европы 1988 года в Германии.

— Мне было семь, сомневаюсь, что в те годы это было бы легко сделать. Зато я отчетливо помню, какие эмоции произвел на меня мяч Марко ван Бастена, забитый в финале того турнира против сборной СССР. Этот мяч я смотрел потом уже в повторе. Даже не могу сказать, что тогда матчи показывали в большом количестве.

Наверное, первый на моей памяти матч сборной, который я посмотрел полностью, это был финал Олимпийских игр 1988 года, когда наши выиграли у бразильцев. Основательнее смотреть стал уже с чемпионата мира 1990 года, а вот ЧЕ-1992 я прекрасно помню.

Антон Иванов в детстве. из личного архива Антона Иванова

— О! Эти безумные датчане и их «синдарелла стори».

— Это история на века! Если до сих пор фильм не снят про этот турнир, то его обязательно надо снять. Мне нравился Михаэль Лаудруп и, естественно, Шмейхель.

Оборачиваюсь — на меня идут три спартача

— Как я понял, ты мечтал играть в «Зените». Твои детство и юность пришлись на сложное время для клуба, но кто все-таки был ориентиром в команде?

— Да, очень сложные времена были. Я видел это, и можно сказать, что прожил это время. Матчи «Зенита» на маленьких стадионах, например на «Обуховце». Мы с дедушкой ходили туда смотреть несколько матчей, когда СБГ играли в первой лиге. Титульным спонсором тогда был один из производителей прохладительных напитков. Вообще, насколько я помню, это была одна из первых форм, на которую был нанесен логотип. Первым всем запомнился «Спартак» и AKAI, кстати. Мне нравился Хомуха... Давыдов, Дмитриев... Эти фамилии всплывают.

— Помню, как ты рассказывал про драку с болельщиками «Спартака» в юности. Какие там были детали?

— Это был один из первых моих приходов на футбол. «Зенит» тогда принимал соперников на «Петровском». Перед матчем со «Спартаком» традиционно предупреждали, чтобы все были внимательными, а то возможны стычки. После матча мы через дворы шли к метро. Мне очень сильно захотелось в туалет. Говорю своим друзьям: «Парни, вы уж извините, в культурной столице некрасиво это делать во дворах, но сил больше нет».

Отбежал за угол, встал за какое-то дерево и слышу: «Эй ты, синий, бомж, ты что тут делаешь?» Оборачиваюсь — на меня идут три спартача. Завязалась драка. Друзья подскочили, и силы как-то выровнялись.

— Как вы «сыграли»?

— Можно сказать, что вничью.

— Это было «по-джентльменски»?

— Нет, в этом случае нет. Хотя я знаю некоторые ситуации, когда фанаты договариваются с болельщиками других команд и назначают «встречи»: три на три, пять на пять. До первой крови или как там еще. Нам периодически поступали «запросы»: нужно пять человек против фанатов такой-то команды, нормальные ребята, кто готов? Для них это нормально. Они даже после этого могли на футбол не попасть из-за своего внешнего вида, настоящий околофутбол.

— В Ливерпуле подобная история была?

— Мы приехали с друзьями на ответный матч Кубка УЕФА «Зенит» — «Ливерпуль». Шли до стадиона в линию, на нас были шарфы матчевые. Видимо, шарфики торчали цветами «Зенита» наружу и выделялись больше. Первым у нас шел друг, который выше меня, вторым шел тот, кто ниже, а я замыкал строй. Из толпы подростков выскочил коренастый один. Пропустил того, кто повыше, надавал тумаков тому, кто пониже, и подскочил ко мне. Он понимал, что кулаком не достанет до моего лица, так как я выше был. Я понимаю, что сейчас придется отстаивать свою честь, и становлюсь в стойку. Тут друзья этого подростка начали всем видом показывать ему, что он молодец и достоин быть рядом с ними. Конфликта удалось избежать.

Антон Иванов перед матчем «Ливерпуль» — «Зенит». из личного архива Антона Иванова

Орлов, «Смехопанорама», турне по США

— Чем еще в детстве увлекался кроме футбола?

— Хоккеем. Ходили на СКА, который также играл в «Обуховце». Не помню, какого уровня это были матчи, но я очень любил с дедушкой ходить. Дома я делал из поролона щитки, перчатки стали основой для ловушки, была своя клюшка. Я заставлял деда бросать мне якобы по воротам шерстяные клубки, заменявшие собой шайбы. Дед с дивана просто бросал мне по условным воротам, которые были батареей.

— Индивидуальные виды спорта, может, смотрел?

— В то время смотреть-то особо нечего было, только новости. Потом появилась передача «Футбол без границ» на РТР. Это была любимейшая передача с обзором чемпионатов, о которых я даже не слышал. Помню про эру Литманена в «Аяксе», и в каждой передаче показывали «Аякс», что меня даже подбешивало. Позже на Пятом появился чемпионат Италии. Припоминаю, что вроде к этому руку приложил Геннадий Сергеевич Орлов. Я так понимаю, что это была чисто его инициатива. Год, два или даже три матчи итальянского чемпионата показывали на петербургском телевидении. Там тогда играли Симутенков, Шалимов, Колыванов. Дальше в моей жизни появился «Спорт-Экспресс». Дома у меня были мешки этих газет, которые я почему-то не выкидывал и всегда что-то там перебирал и пересматривал, выписывал статистику.

— Орлов тогда был легендой?

— Для меня он и сейчас легенда. Человек каждую неделю по выходным делал передачи, где рассказывал про чемпионаты Франции, Германии, других стран с инфографикой, статистикой. Я даже думал, что он это все выдумывает, так как не мог поверить в наличие такой информации. Это было круто!

— Помнишь Кирилла Набутова?

— Помню, но он воспринимался в целом как комментатор. Не помню, чтобы у него были какие-то отдельные рубрики или целые программы.

Георгий Черданцев и Антон Иванов. из личного архива Антона Иванова

— Ходил ли на баскетбольный «Спартак»?

— Помню прекрасно эту команду, хотя всегда удивлялся ее наличию в Санкт-Петербурге. С другой стороны, есть же футбольное и хоккейное «Динамо», так что почему бы и нет? Смотрел какие-то матчи «Спартака», но не помню теперь. Мне нравился их логотип, необычный, не ромб. Российский баскетбол смотрю так же, как и бейсбол: как только начинается плей-офф, так и погружаюсь. Смотрел все матчи прошлогоднего финала Единой лиги ВТБ.

— Ты много раз говорил, что балет не твое. Как так может быть с жителем Санкт-Петербурга?

— Да, так бывает. Помню свой первый визит в «Эрмитаж». Столько ходили с мамой, что даже во вторую половину не пошли. Позже был в самых известных — Русский музей, Кунсткамера, Зоологический музей, Музей Арктики. Вообще музеи стали для меня своего рода изучением истории города. Маленьким я понимал, что у нас город с богатой историей. Сейчас уже своих детей пытаюсь к этому приобщить. Недавно сын ходил в Русский музей на какую-то экскурсию. С дочкой ездим по летним садам. На балете не был никогда! Всегда смотрел со стороны и не понимал, почему мне это должно нравиться. Опера тоже мимо меня...

— Тебе никто не говорил, что ты очень похож на оперного певца?

— Более того, я один раз даже проходил кастинг в какой-то сериал на роль оперного певца. Название уже и не помню. Режиссер обозначил, что я должен быть чем-то средним между Басковым и еще кем-то.

— Извини, но по комплекции ты нечто среднее между Федором Шаляпиным и Василием Герелло, — вроде бы и комплимент, но в то же время не очень.

— Да, знаю этих людей. Режиссер рассказал про сюжет: молодой оперный певец живет за счет более взрослой женщины, которую потом убивает. Я думаю: «Блин, там, наверное, нужно будет петь, а я тут совсем никак...» В итоге не пригласили, вероятно, что даже лучше.

Был пару раз в театре. Ходил на «Юнону и Авось» в ДК имени Горького. Мне очень понравилось потому, что тогда это была легендарная постановка, еще и с Караченцовым в главной роли. Был пару раз в театрах маленьких таких, в Питере их много, когда зрители прямо в метре от сцены. Это сейчас эра иммерсионных театров. В целом я никогда не был театрально просвещенным, кино — это да! Не думаю, что театр и балет — мое.

— Хотел уточнить. Как ты называешь свою профессию сейчас?

— Э-э-э-э... Сложно...

— Давай я попробую. Комик, комедиант, смехач, смехотворец.

— Смехач? Я не знаю такого слова. Это какая-то птица?

Антон Иванов и Александр Невзгода. из личного архива Александра Невзгоды

— «Смехач» — это был легендарный сатирический журнал в СССР. Великий Юрий Никулин очень часто использовал это слово.

— Во-первых, у нас в Comedy Club есть четкое определение — резидент, берущее свои корни из США. У меня была пара случаев, когда я представлялся резидентом. Все сразу думали, что я какой-то шпион. Была ведь целая франшиза: «Ошибка резидента», «Судьба резидента». Комиком я бы назвал человека, который выступает в стендапе. Например, Аркадий Райкин.

— А Константин?

— Больше актер, театрал. Хазанов — комик для меня.

— Кто тогда сатирик?

— Это вообще исконно русская профессия. Михаил Жванецкий, Михаил Задорнов.

— А клоун кто?

— Это целое искусство! Если возвращаться к вопросу, то я, скорее всего, юморист. Артист — вряд ли, актер — ну тоже вроде нет. Мы юмористическое шоу, хотя у нас есть комичные люди. Возьмем того же Харламова. Он может ничего не говорить, но уже смешно.

— Юмор — это искусство, ремесло или профессия?

— Хороший вопрос. Начиная с Утесова, далее Райкин, Карцев, просто феноменальный Карцев...

— С Ильченко или без?

— С Ильченко мне больше нравится. Отсюда и пошла моя любовь к этому жанру. Я никогда не выступаю один, мне как бы скучно. Конфликт появляется тогда, когда есть контраст: хороший — плохой, веселый — грустный, злой — добрый. Конфликт — это и есть единица любого текста. Например, у нас. Есть смешная идея, мы ее прописываем, но если она без конфликта, то ее сложно прописать, это будет набор шуток. Между теми же Ильченко и Карцевым не было конфликта — там один другому просто помогал, поддакивал. Порой было много абсурда. Это меня очень веселило.

— Лучший номер в истории советского/российского юмора?

— Не могу сказать, потому что в детстве я смотрел все «Аншлаги» и «Смехопанорамы», знал Измайлова, Арлазорова, Петросяна. Но номера я не запоминал. Раньше это было искусством: комиков было мало, их все знали, их все хотели видеть, они были звездами всесоюзного масштаба. Сейчас же юмора стало очень много: ТНТ, СТС, Первый — на всех каналах полно юмора. Каждый второй сейчас стендапер, поэтому это и перестало быть искусством, а стало ремеслом. Не знаю, сколько зарабатывали звезды в советское время, но сейчас можно получать вполне приличные деньги.

— Этому можно научиться?

— Думаю, что да. Самый черствый человек может стать чуточку веселее, пообщавшись с веселыми людьми, оказавшись в среде веселых людей. Есть много примеров, когда 50-летние мужчины становились стендаперами, раскрывая в себе нужные качества. Институтов нет, но курсов много, школы по импровизации. В принципе, юмору сейчас можно научить, а раньше такого не было. Путь в юмор был только через КВН. Сейчас же можно написать четыре монолога или номера, победить в Comedy Battle и выиграть кучу денег.

— Как быть с золотым правилом юмора: вчерашняя хохма сегодня уже не хохма?

— КВН всегда за счет этого и находился в выигрышном положении. Comedy Club тоже всегда старается идти в ногу со временем. Чем более актуальная шутка, тем она смешнее. На злобу дня всегда будет лучше «заходить», чем стухшая. Безусловно, есть куча тем, которые актуальны всегда. Шутки про автосервис будут актуальны всегда, но у злободневных больше плюсов.

— Есть ли в Comedy Club или в твоей профессии элемент соревновательности?

— По сути, нет. У нас очень дружный коллектив, мы всегда стараемся помогать друг другу. Номера же не всегда пишутся на одного, там может быть еще три человека, тут и помощь нужна. Конечно, идет гонка за количество эфиров, от этого зависят гонорары. Но по большому счету ничего из написанного никогда не пропадет. Все снимется, а потом распределится по эфирам.

— В офисах многих компаний есть какие-то спортивные тренажеры, игровые аппараты, баскетбольные кольца. Есть ли у вас спортивный уголок?

— У нас стоит стол для пинг-понга. Даже какие-то турниры проводятся локальные. На гастролях ситуация совсем другая. Там нет времени для таких деталей. Была такая ситуация на гастролях по США. Приезжаем мы в Чикаго, нам говорят, что есть три часа на осмотр достопримечательностей. Чикаго — три часа! В Сан-Франциско тоже были три свободных часа, но там хоть ночевка была. Очень хотел пойти на какой-то спорт в США, так как я фанат американского спорта. Мне очень нравится, как они все там делают, как они относятся к спорту. И я очень хочу попасть на какой-то матч там. Помню, как в день приезда в Майами в 2017 году был баскетбольный матч между «Майами Хит» и «Атланта Хокс». Это было начало сезона, второй или третий матч, когда даже сами американцы не ходят особо и не знают еще ростеры.

Меня встретили друзья и говорят: «Зачем тебе этот баскетбол? Отдашь кучу денег, потратишь кучу времени. Поехали кататься на яхте». Меня никто не поддержал в моем стремлении, и я решил поехать со всеми кататься на яхте. Приезжаем к яхте, а она не заводится. Движок был залит после одного из бесконечных ураганов. Я спросил, смогу ли я успеть на матч. Оказалось, что совсем не успею. Всегда график был настолько плотным, но я никогда не успевал зайти на матчи. Лос-Анджелес, Нью-Йорк и Майями сумел хоть немного повидать, Торонто и Сиэтл чутка, Сан-Франциско очень понравился.

«Ванкувер» и бейсбол

— В чем выражается любовь к американской индустрии спорта и откуда она взялась?

— Началось все с двух моментов. Помимо того что был «Футбол без границ», была еще передача Владимира Гомельского про НБА. По сути, все финалы «Чикаго Буллз» времен первого три-пита я застал. И это было действительно ВАУ! Я поражался тому, что самая сильная лига в баскетболе, и вот она передо мной! Далее я помню матчи наших команд против клубов НХЛ. Смотрел и тоже так думал, что лучшая лига по хоккею тоже в НХЛ. Следить за НХЛ я стал со времен Павла Буре в «Ванкувер Кэнакс».

C тех пор я болею за «Ванкувер», хотя они уже лет 20 ничего особо и не выигрывали.

— Наверное, ты еще помнишь финал НХЛ 1994 года, когда «Кэнакс» проиграли «Рейнджерс» со счетом 3:4 в серии?

— Тогда я каждый день покупал «СЭ», чтобы следить за всеми событиями в серии. Переживал очень. Тревор Линден, недавно скончавшийся Джино Оджик, вратарь Кирк Маклин — какие были игроки! Потом в 2011 году «Кэнакс» так хорошо шли, а в финале «Бостону» слили 3:4. Мы были на съемках, я матчи по ночам смотрел, когда напарник храпел в номере.

С появлением интернета я испытал культурный шок, когда лет семь или восемь назад по одному ТВ-каналу (не называет его, чтобы не рекламировать), который показывает много международного спорта...

— Тот канал, где показывают гэльский футбол, австралийский футбол, дартс?

— Австралийский футбол — это просто фантастика! Настолько энергозатратный, настолько эмоциональный и агрессивный!

Так вот я увидел матч студенческих команд по американскому футболу, где Michigan Wolverines играли против кого-то. Я увидел картинку, как 123 тысячи болельщиков пришли на стадион Мичигана поболеть за обычных студентов. У нас же такого до сих пор нет. Ходят только родственники, друзья да девушки. В лучшем случае. Этот культ спорта глубоко засел во мне.

У меня нет ни одного друга, кто бы любил бейсбол. Один приятель играл в него в Москве и давно бросил. Я ему говорю: «Ты смотрел финал MLB?» Он в ответ: «Да ты что! Я это не смотрю!» А я же все смотрю. Регулярный сезон, конечно, не смотрю, но финал — обязательно!

— Давай я немного тебя проверю. Что за последние 10 лет в бейсболе тебе понравилось?

— Надо подумать.

— Наверное, победа одной команды? — пытаюсь я подсказать, намекая на победу «Чикаго Кабз» в 2016 году и снятие «проклятия Козла».

— Нет-нет-нет! Ща я переверну твой вопрос в другую сторону. Что меня разочаровывает — так правильно будет сказать. Когда я столкнулся с бейсболом, это были маленькие абзацики в «СЭ». Там только были результаты без объяснения. Я примерно понимал, что это. Мне пришла в голову мысль о том, что по аналогии с другими видами спорта у меня должна быть любимая команда и в бейсболе. Думал-думал-думал, но все были одинаковы. Идея была проста — выбрать команду, которая выделяется из всего списка, другой такой нет. В итоге выбор пал на «Окленд Атлетикс»! Они единственные зеленого цвета. Потом я узнал про Билли Бина.

— Именно это я и хотел спросить.

— Прочитал про него. Еще больше мои симпатии стали на их стороне после выхода фильма «Человек, который изменил все», все было решено. До сих пор слежу за ними. Они, к сожалению, ничего не добиваются, но это меня не пугает. Возможно, это связано с их стадионом, думаю, что после перехода на новую арену ситуация должна измениться. Устарел он.

— Какие предпочтения в НБА?

— Я всегда болел за «Орландо Мэджик». Времена Энтони Хардуэя, Шакила О'Нила, Хораса Гранта — это очень круто!

В НХЛ, как я сказал, поддерживаю «Ванкувер». Помню даже игру связки Буре с Могильным, хотя Александр был уже после пика своей карьеры. Майка была именно с его фамилией, так как с Буре найти не мог.

— В американском футболе наверняка тоже кто-то нетипичный?

— Да, я болею за «Балтимор Рэйвенс». Они были фиолетовые. Отмечу, что из числа моих любимых команд в США («Мэджик», «Кэнакс», «Атлетикс») только «Балтимор» выиграл свой чемпионат. Остальные три, по всей вероятности, не скоро смогут повторить это достижение. Мне почему-то не повезло с моими любимчиками.

В MLS у меня другая история. Матчи ЧМ-1994 в США я слушал по радио, отчетливо помню матч Россия — Камерун, где Олег Саленко забил пять мячей. У меня был журнал с фотографиями новых стадионов, построенных специально к этому турниру.

— Не забывай, что многие из тех стадионов канули в Лету, как, например, «Понтиак Сильвердоум».

— Некоторые «ушли», а некоторые остались — Rose Bowl, Cotton Bowl. На них студенческие боулы и играются. Я поймал себя на мысли: почему лучшие хоккейная, американофутбольная, бейсбольная, баскетбольная лиги находятся в США?

— Почему, Антон?

— Сложно ответить. Наверное, потому что у них эта культура прививается с самого детства. Карточки с игроками везде, бесконечные фэнтези-лиги. Я тоже состою в одной такой хоккейной лиге. Американцы по 20 лет играют в лигах, они все пропитаны этим спортом. ВСЕ! Зайди в любой бар — там все увешано спортивной атрибутикой и символикой. У нас бар — это просто бар.

Антон Иванов в Нью-Йорке. из личного архива Антона Иванова

— А почему у нас нет такого?

— Во-первых, там шесть или семь каналов, которые просто показывают спорт целыми днями. У нас — один, да и там был период, когда показывали сериал про собаку-ищейку. Понятно, что у нас сейчас санкции, но все же. Во-вторых, за время бейсбольного матча, который длится часов пять, они успевают прожить целую жизнь. Вот мы с тобой могли бы сейчас встретиться на бейсболе и делать это интервью, и ничего бы не изменилось. И это классно! Они горят, они ждут матчей целыми районами.

После ухода Леонида Федуна из «Спартака» я облегченно вздохнул

— Ты частый гость на матчах ФК «Зенит», наверное, можешь говорить о проблемах футбола в России?

— Я всегда был поклонником российского футбола, каким бы он ни был. Я всегда болел за российские команды в еврокубках. У «Спартака» в его легендарные годы в Европе смотрел все матчи.

— 1993-1997 годы?

— Я смотрел все и болел за «Спартак» как не в себя, зная, что я болельщик «Зенита». В Европе у меня нет «Зенита», «Спартака» или ЦСКА. Есть российский клуб и все! Был большой спор с другом, когда ЦСКА выиграл Кубок УЕФА. Я говорю: «Что ты такой кислый сидишь?» Он мне отвечает: «Да «кони» победили». Я не выдержал и в ответ: «Какие «кони»? Это российский клуб! Они принесли нам кучу очков в таблице коэффициентов УЕФА».

После ухода Леонида Федуна из «Спартака» я облегченно вздохнул. Когда «Зенит» стал чемпионом, ЛАФ сказал такую фразу: «Поздравляю «Зенит» с дутым чемпионством, желаю ему в еврокубках... слабо выступить». У меня мысль возникла такая: «Как было бы круто, если бы «Зенит», по его прогнозу, плохо выступил в еврокубках, а «Спартак» занял бы пятое-шестое место и вообще никуда бы не вышел!» Как я мечтал об этом! Но они тогда вроде восьмое заняли. После такой фразы я просто не мог его терпеть. Федун ушел, а «Спартак» идет на втором месте и показывает прекрасную игру. Мне нравится их смотреть. Рад, что появилась здоровая конкуренция в чемпионате России. Не хотелось бы превращаться в «Баварию», которая за восемь туров до конца турнира становится чемпионом. Чемпион должен решаться за тур или даже в последнем туре.

Также я расстроен тем, что мы лишены еврокубков. Тот кайф, который испытываешь от матчей Лиги чемпионов, нельзя описать словами. Еще важно понимание того, что мы в теме, с нами считаются, нас опасаются. Сейчас же мы очень отброшены в этом плане, и непонятно, когда все вернется. Понятно, что в случае возвращения мы будем играть с командами с низкими коэффициентами в системе УЕФА, но на это плевать: главное — играть!

— Давно уже муссируется вопрос о переходе РФС под юрисдикцию Азии. Нужно ли это?

— Я считаю, что нет. Это может быть точка невозврата. Если были бы гарантии, что позволят вернуться, то почему бы нет? Попробовать выиграть местную Лигу чемпионов, сыграть в Кубке Азии, тем более что чемпионат мира в Катаре показал силу азиатских сборных.

Для этого самая яркая аналогия в этом случае — движение в машине по пробкам: лучше 20 минут ехать в объезд, чем 10 минут толкаться в пробке. Я считаю, что лучше ехать, чем стоять. В Азии мы можем быть в топ-5 сборных. Это точно. Насколько это будет здорово? Наиболее сильные легионеры уж точно покинут российские команды.

— Попробую парировать. В чемпионате Японии, за которым я следил в своем детстве, выступали очень известные легионеры — Зико, Дунга, Линекер, Протасов, Алейников. На слуху были команды «Нагоя Грампус Эйт», «Джубило Ивата», «Касима Антлерс».

— Ты не забывай, что там все-таки легионеры немного другого уровня. Бразильцы уровня Клаудиньо и Малкома — это игроки с прицелом на Европу. Я что-то не помню, чтобы из чемпионатов в Азии кто-то выстрелил в Европе. И вообще бразильцев везде много, но это не значит, что они будут отжигать в Европе. К нам будут ездить легионеры, но немного другие. В Россию ездят легионеры либо за деньгами, либо зарекомендовать себя и уехать дальше. Если нет еврокубков, то кто будет следить за турнирами в Азии? Никто смотреть не будет. Они доработают контракты и уедут.

В азиатских чемпионатах кто их перекупит? Клубы Саудовской Аравии разве что. Там пока что мода на это. Очень надеюсь, что российский футбол выживет после всего этого и вернется на свой прежний уровень, и даже вырастет. Пусть пройдет 5-10 лет для этого. Возвращаясь к американскому спорту. Есть НХЛ, НБА, МЛБ, и им плевать на то, что происходит вне. Мы же не можем так выстроить систему. Не будет такого, если не будет популяризации на государственном уровне и дальнейшего развития. И никакие Люси Чеботины и Егоры Криды на разогреве перед матчами не повысят уровень футбола и интерес к спорту. Хоть это и зрелищно.

Харламов мог бы играть в шахматы, Воля — в теннис

— В Comedy Club есть несколько номеров про спорт. Как они возникают? Кто любит писать про спорт?

— У нас нет такого, что кто-то пишет про культуру, кто-то про спорт. Есть Иван Половинкин, который пишет про отношения между мужчиной и женщиной. У Жени Синякова монологи всегда связаны с использованием экрана. USB снимают ролики. Певцы поют. Обо всем. А вот так, чтобы сказали «это Дима, он пишет про автосервис», или кто-то пришел и говорит: «Ребята, я написал восемь номеров про спорт», — такого нет. Все номера рождаются спонтанно. Тебе приходит идея — ты ею делишься, и вы ее «разгоняете».

Номер про третьего вратаря на чемпионате мира так и получился. По правилам на ЧМ в составе команды три вратаря, но шансов появиться на поле у третьего практически нет. Вот он как-то загулял в номере и вдруг понадобился. Эту ситуацию мы и «разгоняли». Все игроки заявки получают медали, при этом некоторые и минуты не получают. Как внутренне к этому относиться? Будешь чувствовать себя особенным?

— Подожди-ка, а ты помнишь хоть одного игрока «Чикаго Буллз» времен три-пита после восьмого? Например, Джада Бахлера?

— В том-то и дело, что не помню. Но у него по-любому за 82 матча были выходы на паркет, и свои минуты он набрал. В 1994 году в составе чемпионов мира сам Роналдо не сыграл ни минуты! Специфика турнира и вида спорта совсем другая.

К этому и был придуман тот номер. Я — третий вратарь сборной. Явно же на поле вряд ли выйду. А ну-ка я забухаю. Номер про сборную по футболу и матч против Египта тоже был построен на всем знакомой ситуации. Перед матчем у игрока нашей сборной берут интервью. Он отвечает, что тактика Египта нам известна, мы все знаем, все будет просто. В перерыве он говорит, что ситуация сложнее, чем ожидали. После матча игрок лежит на поле без сил и оправдывается. На этом и строился «ход» номера. Мы очень часто обсуждаем текущие события, и среди тем попадаются спортивные темы. Рождается что-то — сочиняем, не получается — думаем дальше.

— Давай возьмем всех резидентов КК и представим, в каких видах спорта они могли бы себя реализовать.

— Харламов — шахматы или шашки, может быть, нарды. Причем это будут игры онлайн. Он будет лежать и из дому играть. Паша Воля мог бы в теннис играть. Он даже чем-то на Бьорна Борга похож. Батруха мог бы играть в баскетбол. Он очень крепкий, мог бы корпус ставить. Демис вообще мог бы в гольф играть. Марина Кравец могла бы в фигурном катании спокойно. Артистичности у нее очень много. Заруб Матуа... Хотел бы сказать «борьба», но вряд ли бы он хотел кого-то мутузить или быть мутуженным. Керлинг! Мне кажется, что смог бы. Люсек Сорокин очень подвижен... Мне кажется, что мог бы быть гимнастом.

Гарик Харламов и Антон Иванов. из личного архива Антона Иванова

— Аверин?

— Авер, Авер, Авер... плавание! Несмотря на свою комплекцию, он бы мог плавать баттерфляем.

— Дима Грачев мог бы быть лыжником. Он на таком расслабоне всегда.

— Бебур?

— Волейбол. Почему нет? Худой и высокий.

— USB?

— Дюша — плотный и крепкий. В борьбе мог бы себя показать. Стас... синхронное плавание! Мне кажется, что внутри него живет именно такой спортсмен. Турбо мог бы быть хоккеистом. Гена вообще универсал. Потрясающе смешным был бы в санном спорте. Никита, наверное, смотрелся бы в снукере. Хотя их всех можно было бы в греблю: четверо гребут и Гена — тренер.

Женя Синяков всегда выступает с экраном, поэтому он мог бы в какой-то стендовой стрельбе. Костя Бутусов был бы очень смешным в лосинах для аэробики. Для Половинкина надо что-то парное. Кстати, с Мариной мог бы в парном фигурном катании попробовать.