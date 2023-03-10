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Сегодня, 10:45

Бандерас рассказал, какими видами спорта могли бы заниматься Гарик Бульдог и Павел Воля

Тимур Ганеев
Корреспондент
Александр Невзгода
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Павел Воля.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Резидент Comedy Club Антон Иванов, известный под псевдонимом «Бандерас», рассказал, в каких видах спорта главные звезды проекта могли бы себя реализовать.

«Харламов — шахматы или шашки, может быть, нарды. Причем это будут игры онлайн. Он будет лежать и из дома играть. Паша Воля мог бы в теннис играть. Он даже чем-то на Бьорна Борга похож. Батруха мог бы играть в баскетбол. Он очень крепкий, мог бы корпус ставить. Демис вообще мог бы в гольф играть. Марина Кравец могла бы в фигурном катании спокойно себя проявить. Артистичности у нее очень много.
Зураб Матуа... Хотел бы сказать борьба, но вряд ли бы он хотел кого-то мутузить или быть мутуженным. Керлинг! Мне кажется, что смог бы. Люсек Сорокин очень подвижен... Мне кажется, что он мог бы быть гимнастом. Аверин? Плавание! Несмотря на свою комплекцию, он бы мог плавать баттерфляем», — сказал Иванов в интервью «СЭ».

Ранее Иванов объяснил, почему облегченно вздохнул после ухода Леонида Федуна из «Спартака».

Антон Иванов с&nbsp;чемпионским кубком РПЛ. «В Европе для меня нет «Зенита», «Спартака» или ЦСКА. Есть российский клуб и всё!» Звезда Comedy Club — о фанатских драках и любви к американскому спорту

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