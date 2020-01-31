Риибер одержал победу в двоеборье на этапе Кубка мира в Зефельде. Яхин — 48-й
19:39
Норвежец Ярл Магнус Риибер стал первым в двоеборье на этапе Кубка мира в Зефельде. Его результат составил 11 минут 35,5 секунды.
Второе место занял немец Винценц Гайгер (отставание — 44,3 секунды), третье — норежец Йерген Гробак (отставание — 44,5 секунды). Россиянин Эрнест Яхин занял на этапе 48-е место.
Зефельд (Австрия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-90 + 5 км
1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — 11.35,5
2. Винценц Гайгер (Германия) — отставание 44,3
3. Йерген Гробак (Норвегия) — 44,5
4. Эспен Бьернстад (Норвегия) — 47,5
5. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 50,6
6. Акито Ватабе (Япония) — 50,6...
48. Эрнест Яхин (Россия) — 4.03,1
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