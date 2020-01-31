Норвежец Ярл Магнус Риибер стал первым в двоеборье на этапе Кубка мира в Зефельде. Его результат составил 11 минут 35,5 секунды.

Второе место занял немец Винценц Гайгер (отставание — 44,3 секунды), третье — норежец Йерген Гробак (отставание — 44,5 секунды). Россиянин Эрнест Яхин занял на этапе 48-е место.

Зефельд (Австрия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-90 + 5 км

1. Ярл Магнус Риибер (Норвегия) — 11.35,5

2. Винценц Гайгер (Германия) — отставание 44,3

3. Йерген Гробак (Норвегия) — 44,5

4. Эспен Бьернстад (Норвегия) — 47,5

5. Йенс Лурос Офтербо (Норвегия) — 50,6

6. Акито Ватабе (Япония) — 50,6...

48. Эрнест Яхин (Россия) — 4.03,1