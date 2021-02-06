Немецкие двоеборцы заняли весь пьедестал на этапе в Клигентале, Барков 48-й
17:28
Немцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира по двоеборью в Клигентале. Россиянин Вячеслав Барков занял 48-е место.
Клигенталь (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Личный зачет
К-120 + 10 км
1. Винценц Гайгер (Германия) — 24.59,6
2. Фабиан Риссле (Германия) — отставание 3,5
3. Эрик Френцель (Германия) — 3,6
4. Илкка Херола (Финляндия) — 3,8
5. Йоханнес Ридзек (Германия) — 5,8
6. Акито Ватабе (Япония) — 6,4...
48. Вячеслав Барков (Россия) — 5.55,4
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