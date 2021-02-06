Немецкие двоеборцы заняли весь пьедестал на этапе в Клигентале, Барков 48-й

Немцы заняли весь пьедестал на этапе Кубка мира по двоеборью в Клигентале. Россиянин Вячеслав Барков занял 48-е место.

Клигенталь (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Личный зачет

К-120 + 10 км

1. Винценц Гайгер (Германия) — 24.59,6

2. Фабиан Риссле (Германия) — отставание 3,5

3. Эрик Френцель (Германия) — 3,6

4. Илкка Херола (Финляндия) — 3,8

5. Йоханнес Ридзек (Германия) — 5,8

6. Акито Ватабе (Япония) — 6,4...

48. Вячеслав Барков (Россия) — 5.55,4