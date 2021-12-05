Анастасия Максимова: «Благодаря новым правилам художественная гимнастика будет интереснее»

Самая опытная из действующих российских гимнасток, олимпийская чемпионка Рио-2016 рассказала «СЭ» и «Известиям» о желании посетить турнир «Небесная грация», планах на будущее и эмоциях от Токио-2020.

Прошлым летом семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике в групповых упражнениях Анастасия Максимова выступила на Олимпиаде в Токио в 30 лет и после Игр-2020 не сделала заявления о завершении карьеры. При этом в конце ноября Максимова была выбрана в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). В разговоре с «СЭ» титулованная гимнастка поделилась впечатлениями от чемпионата мира-2021 в японском Китакюсю, оценила перспективы Лалы Крамаренко и ее ближайшее выступление на турнире «Небесная грация» в Москве.

Экспериментальный международный турнир по художественной гимнастике «Небесная грация» пройдет 16-17 декабря по инициативе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. Генеральный спонсор мероприятия — АО «СОГАЗ». Гимнастки из разных стран будут соревноваться в многоборье по правилам соревнований цикла 2001-2005 годов и правил цикла 2022-2024 годов. Помимо Лалы Крамаренко, в турнире примут участие спортсменки из 14 стран и с четырех континентов.

— Планируете посетить турнир «Небесная грация»? — вопрос Максимовой.

— Если получится, обязательно хочу сходить. Турнир будет очень интересен для зрителей — он приближен по правилам к тем временам, когда выступала Алина Кабаева. Посмотрим, как гимнастки смогут к ним адаптироваться и что смогут показать.

— Сейчас в художественной гимнастике вступают в силу новые правила. Ваше мнение об изменениях?

— В период локдауна в 2020 году, когда мы жили и тренировались на базе, активно обсуждали новые правила. На мой взгляд, благодаря им художественная гимнастика будет визуально интереснее. На днях я ездила на семинар в Новогорск, где мы послушали выступления судей о правилах. Девочки из сборной только начали осваивать программы по новым стандартам, входят в режим. Посмотрим, как это будет смотреться вживую. Тогда можно будет дать более развернутые комментарии по этой теме.

— Говорят, что новые правила очень подходят Лале Крамаренко. Что вы думаете о ней?

— Могу сказать, что она невероятный талант. Ирина Александровна Винер-Усманова заметила ее с детства и очень усердно вела к первой команде. Что будет дальше, покажет время. По молодым спортсменам сложно делать прогнозы. Все-таки есть много сопутствующих факторов. Дай бог ей здоровья, спортивного характера, воли и терпения.

— По данным Минспорта, художественная гимнастика входит в топ-10 самых популярных видов спорта в стране по количеству занимающихся. На ваш взгляд, какой главный фактор такого успеха?

— Все дело в фигуре Ирины Александровны Винер-Усмановой. Она воспитала целое поколение тренеров, своих бывших учениц, которые работают не только в специализированных центрах в «Лужниках» и «Новогорске», но и по всей России. Они тренируют по ее методикам и передают новому поколению невероятный опыт. Плюс перед глазами примеры таких успешных спортсменок, как Алина Кабаева, Амина Зарипова, Евгения Канаева...

Возможно, захочу дальше тренироваться

— Насколько для вас полезен опыт работы в комиссии спортсменов ОКР?

— Очень полезный. Спортсмены сборной много тренируются, поэтому не всегда информированы последними новостями в сфере антидопинга, в каких-то юридических тонкостях, в специфике общения со СМИ и т.д. Комиссия спортсменов проделывает большую работу по ряду направлений и делится информацией со всеми членами сборной. Мне важно быть внутри процесса, понять многие нюансы.

— У вас стало больше свободного времени после Токио-2020?

— На данный момент занимаюсь восстановлением после травмы. Завершать карьеру пока не планировала.

— То есть пока не задумывались о том, чтобы пойти в тренеры или на какую-то менеджерскую позицию?

— Сложно сказать. Я пока не отдохнула от пройденного олимпийского цикла. Ни морально, ни физически. Поэтому пока не готова обсуждать свое будущее. Возможно, захочу дальше тренироваться.

— Олимпийский цикл Токио, который растянулся на пять лет, был самым сложным в вашей карьере?

— Безусловно. Какое-то время я восстанавливалась после Игр-2016 в Рио. Затем вернулась в команду, и мне надо было вновь отвоевывать свое место. У нас для всех одинаковые условия. После возвращения ты встаешь в третий или второй состав и только усердной работой можешь доказать, что достоин основы. Плюс пандемия сделала свое дело. Было не так трудно переживать карантин на закрытой базе, не видя родных, сколько мешали мысли о том, состоятся ли вообще Игры. Для спортсменов важно ставить конкретную цель и достигать ее. Когда цель призрачная, настроить себе на работу вдвойне сложнее.

— На Играх-2020 были какие-то моменты, которые мешали нормальной подготовке?

— В первый день двух девочек из нашей команды взяли на прохождение допинг-тестирования в шесть утра. А выезд на тренировку у нас был в семь. Я и Настя Близнюк доехали до зала, сделали разминку, а девочек нет. В то время все наши конкуренты занимались в полных составах и смотрели на нас с недоумением. А на такие тренировки нам выделялось всего полтора часа на ковре. Мы, естественно, привыкли работать в разы больше. В итоге девушки приехали только на последние 40 минут, и мы без разминки один раз прогнали программу. То есть тренировка была сорвана. На Олимпийских играх это — катастрофа.

Сумма наших баллов в Токио должна была быть космической

— В итоге россиянки в группе уступили золото Токио сборной Болгарии. Что произошло?

— Ирина Александровна Винер-Усманова продумала все до мелочей и усложнила нам программу на последнем сборе, который мы провели во Владивостоке. Сумма наших баллов должна была быть космической. Мы и со старой программой были впереди болгарок на ЧМ, а с новой должны были еще больше увеличить разницу. Но я не судья, не могу судить себя со стороны. Но удивление главного тренера говорит само за себя.

— С какими чувствами смотрели выступление нашей сборной на чемпионате мира-2021?

— Очень переживала за девочек. Знала программу, которую они делают. Плюс понимала, насколько тяжело будет выступать после Олимпийских игр. С одной стороны, накопленная усталость, с другой — смена состава. Было три новых гимнастки. Плюс изначально в Японии должна была выступать Ольга Карасева, но за несколько дней до отъезда в Японию она получила травму. В связи с этим впервые в групповых упражнениях работала Полина Орлова, а Мария Толкачева встала во второй вид. Это огромный стресс. За три дня встать на новые партии и в обновленном составе поехать на мировое первенство.

— В такой ситуации два золота и серебро в группе — отличный результат?

— Очень достойный. Знаю, что тренеры довольны выступлениями девочек.

— После Игр в Токио вы признались, что задумывались, возвращаться ли в социальные сети или нет. Настолько тяжело переживали серебро Олимпиады?

— Если честно, этот период прошел довольно быстро. Думаю, что так получилось благодаря поддержке тренера, близких друзей и всей страны. Никогда не забуду, как нас встречали в Москве. Так что от Токио останутся только хорошие воспоминания, а все плохое уже забылось.