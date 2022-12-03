Крамаренко лидирует по итогам четырех упражнении в квалификации «Небесной Грации»

Россиянка Лала Крамаренко выиграла упражнение с булавами в квалификации на международном турнире «Небесная Грация». Второе место досталось Анастасии Гузенковой, третье — Владиславе Шароновой.

По итогам четырех видов Крамаренко на первом месте, белоруска Анастасия Салос — на втором, Гузенкова — на третьем.

Оценки в упражнении с булавами

1. Лала Крамаренко (Россия) — 42,8

2. Анастасия Гузенкова (Россия) — 37,8

3. Владислава Шаронова (Россия) — 36,5

4. Анастасия Салос (Беларусь) — 36,25

5. Наталья Усова (Узбекистан) — 36,2

6. Мария Победушкина (Россия) — 34,95

7. Милана Парфилова (Казахстан) — 32,95

8. Мария Борисова (Россия) — 32,9

9. Сильва Саргсян (Армения) — 32,5

10. Марина Мальпика (Мексика) — 35,1

11. Ми Венксиню (Китай) — 31,25

12. София Бернат (Венгрия) — 30,8

13. Мануэлла Галлего Хенао (Колумбия) — 30,05

14. Виктория Пивоварова (Словакия) — 29,25

15. Даниэлла Гонзалес (Гватемала) — 26,5

16. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез (Куба) — 26,35

17. Альбина Козубаева (Кыргызская Республика) — 24,6

18. Лайф Адлакха (Индия) — 24,25

Положение после четырех видов на турнире «Небесная Грация»

1. Лала Крамаренко (Россия) — 166,1

2. Анастасия Салос (Беларусь) — 152,05

3. Анастасия Гузенкова (Россия) — 147,35

4. Владислава Шаронова (Россия) — 140,55

5. Мария Победушкина (Россия) — 139,5

6. Наталья Усова (Узбекистан) — 139,45

7. Мария Борисова (Россия) — 138,4

8. Милана Парфилова (Казахстан) — 131,6

9. Сильва Саргсян (Армения) — 129,5

10. Марина Мальпика (Мексика) — 128,6

11. София Бернат (Венгрия) — 121,05

12. Ми Венксиню (Китай) — 111,9

13. Гретель Аделаида Мендоза Рамирез (Куба) — 111,7

14. Мануэлла Галлего Хенао (Колумбия) — 107,85

15. Виктория Пивоварова (Словакия) — 106,75

16. Альбина Козубаева (Кыргызская Республика) — 103,3

17. Даниэлла Гонзалес (Гватемала) — 101,55

18. Лайф Адлакха (Индия) — 89,7

Соревнования пройдут с 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики. Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.