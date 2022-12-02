Вера Сесина: «На «Небесной Грации» предполагаем неограниченную сложность тела»

Судья и многократная чемпионка мира Вера Сесина в интервью «СЭ» объяснила, в чем уникальность турнира «Небесная Грация». Организатор турнира — Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

— В этом году, как и год назад, предполагаем неограниченную сложность тела. Гимнастки могут показать больше элементов. Но в каждом виде есть особенности — в скакалке основу составляют прыжки. В обруче должно быть равное количество всех элементов тела. В мяче мы предоставили возможность сделать выбор — гимнастки могут включить в упражнение те элементы, которые им лучше всего удаются. В булавах в основном получились элементы на равновесия, на баланс. В ленте основу должны составлять вращения и пируэты.

По международным правилам можно выполнить всего девять элементов и выполнить их во всех упражнениях одинаково. Это не позволяет сделать выступление зрелищным. Когда гимнастки выходят на ковер, все понимают, кто и что сделает. Все элементы кочуют из одного упражнения в другое. На «Небесной Грации» судьи и зрители ожидают чего-то нового. Мы уже видели предварительные программы некоторых спортсменок — у них в упражнениях может быть 15-20 элементов. В разных видах они разные. По предмету также не стали никого ограничивать. Мы пытались пригласить гимнасток высокого уровня. Будем наблюдать очень интересную программу и по количеству бросков, и по их качеству. Участвуют лучшие спортсменки.

Соревнования пройдут с 2 по 4 декабря на федеральной территории «Сириус», в новой Академии художественной гимнастики.